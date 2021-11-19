"Звісно, не очікували, що буде такий великий рахунок. Перші хвилин 20 було важко, суперник грав добре, але після голу з'явилися вільні зони, які ми почали використовувати.

Дублі Вітінью і Буяльського та дебютний гол Кулача у відеоогляді матчу Чорноморець – Динамо – 1:6

Фактично, гра була до першого забитого м'яча. В принципі, у нас у чемпіонаті завжди головне першими забити, і потім стає легше.

Можливо, збоку здалося, що матч проходив для нас легко, але було складно. Насамперед через те, що особисто я пропустив два тижні, перебував без ігрового ритму. Щодо голів... У першому епізоді пощастило, а в другому Вітя (Циганков, – прим.) дав мені пробити 11-метровий – дякую йому, вдалося забити.

Чи був цей матч генеральною репетицією перед Баварією? Ні, це незрівнянні матчі та зовсім різний рівень. До Баварії треба буде готуватися набагато серйозніше. Нам треба якнайкраще зіграти всій команді та постаратися досягти позитивного результату", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перемога дозволила Динамо очолити турнірну таблицю УПЛ. Головний конкурент киян – Шахтар – проведе свій поєдинок у суботу, 20 листопада.

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