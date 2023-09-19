Буяльский: Я – капитан Динамо на поле, а Ярмоленко – в раздевалке и в быту
Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский рассказал, как выбирали капитана Динамо после ухода Сергея Сидорчука.
– После Сидорчука пришел Бражко. Как эта замена тебе?
– Мне еще тяжело, потому что для меня Сидорчук – это больше, чем капитан. Он для меня – товарищ, и мне его не хватает.
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– Ты – первый капитан. Андрей Ярмоленко – второй, Андриевский – третий?
– Нет. Я, потом, наверное, Бущан, и потом Ярмоленко.
– То есть вы еще не решили?
– Нет. Только пока я, а Андрей Николаевич (Ярмоленко, – прим.) там уже как скажет.
– Капитаном на матч тебя ставил Луческу?
– Мирча сказал, что я. И Ярмоленко сказал, что вся команда поддержала. Я на поле капитан, а он (Ярмоленко – прим.) – в раздевалке и в быту.
– То есть еще будет решаться?
– Нет. Я – капитан, а Ярмоленко уже потом пусть разбирается с ребятами, – сказал Буяльский в комментарии Football Hub.
Напомним, Виталий впервые вывел Динамо с капитанской повязкой на матч 7-го тура УПЛ против Ворсклы. Киевляне победили со счетом 2:0, а сам фигурант отметился ассистом.
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