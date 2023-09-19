– После Сидорчука пришел Бражко. Как эта замена тебе?

– Мне еще тяжело, потому что для меня Сидорчук – это больше, чем капитан. Он для меня – товарищ, и мне его не хватает.

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– Ты – первый капитан. Андрей Ярмоленко – второй, Андриевский – третий?

– Нет. Я, потом, наверное, Бущан, и потом Ярмоленко.

– То есть вы еще не решили?

– Нет. Только пока я, а Андрей Николаевич (Ярмоленко, – прим.) там уже как скажет.

– Капитаном на матч тебя ставил Луческу?

– Мирча сказал, что я. И Ярмоленко сказал, что вся команда поддержала. Я на поле капитан, а он (Ярмоленко – прим.) – в раздевалке и в быту.

– То есть еще будет решаться?

– Нет. Я – капитан, а Ярмоленко уже потом пусть разбирается с ребятами, – сказал Буяльский в комментарии Football Hub.

Напомним, Виталий впервые вывел Динамо с капитанской повязкой на матч 7-го тура УПЛ против Ворсклы. Киевляне победили со счетом 2:0, а сам фигурант отметился ассистом.

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