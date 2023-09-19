– Після Сидорчука прийшов Бражко. Як ця заміна тобі?

– Мені ще важко, тому що для мене Сидорчук – це більше, ніж капітан. Він для мене – товариш, і мені його не вистачає.

Суркіс пояснив, чому погодився відпустити Сидорчука у Вестерло: "Питання у грошах не стояло"

– Ти – перший капітан. Андрій Ярмоленко – другий, Андрієвський – третій?

– Ні. Я, потім, напевно, Бущан, і потім Ярмоленко.

– Тобто ви ще не вирішили?

– Ні. Тільки поки я, а Андрій Миколайович (Ярмоленко, – прим.) там вже як скаже.

– Капітаном на матч тебе ставив Луческу?

– Мірча сказав, що я. І Ярмоленко сказав, що вся команда підтримала. Я на полі капітан, а він (Ярмоленко – прим.) – в роздягальні і в побуті.

– Тобто ще буде вирішуватися?

– Ні. Я – капітан, а Ярмоленко вже потім хай розбирається з хлопцями, – сказав Буяльський у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Віталій вперше вивів Динамо з капітанською пов'язкою на матч 7-го туру УПЛ проти Ворскли. Кияни перемогли з рахунком 2:0, а сам фігурант відзначився асистом.

Динамо впевнено перемогло Ворсклу – новий капітан киян віддав асист, Луческу вгадав із заміною, судді знову начудили