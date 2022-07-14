Украинский защитник Глеб Бухал перешел в болгарский Хебир, сообщает пресс-служба клуба из города Пазарджик.

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Сроки и условия контракта не сообщаются. Известно лишь, что в лагерь представителя Первой лиги (высшего дивизиона) 26-летний футболист перешел в статус свободного агента.

Напомним, Бухал начал профессиональную карьеру в 2015 году в киевском Арсенале. Успел поиграть за Металлист, Львов, Александрию и Кривбасс. Последней его командой была чешская Сигма, у которой он присоединился в апреле 2021 года, подписав контракт на один сезон (10 матчей, 1 гол). Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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