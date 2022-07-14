Новичок Аль-Айна Андрей Ярмоленко поблагодарил всех, с кем имел дело в лондонском клубе.

"Благодарю всех фанов и представителей Вест Хэма. При всей вашей поддержке в течение всего времени, у меня не получилось.

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Но было много счастливых и приятных моментов, за которые я благодарен всем, кто был со мной и поддерживал меня. Спасибо всем, ваше Ярмо", – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Андрей выступал за лондонский клуб последние 4 года – в 83 матчах он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. В среду, 13 июля, он стал игроком Аль-Айна.

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