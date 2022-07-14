Український захисник Гліб Бухал перейшов у болгарський Хебир, повідомляє прес-служба клубу з міста Пазарджик.

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Терміни і умови контракту не повідомляють. Відомо лише, що до табору представника Першої ліги (найвищого дивізіону) 26-річний футболіст перейшов у статусі вільного агента. За Хебир у першому турі чемпіонату Болгарії встиг тріумфально дебютувати інший українець, універсальний захисник/опорник Олексій Лобов. Команда українців на виїзді перемогла чинного бронзового призера – Ботев Пловдив (1:0).

Нагадаємо, Бухал розпочав професіональну кар'єру у 2015 році в київському Арсеналі. Встиг пограти за Металіст, Львів, Олександрію та Кривбас. Останньою його командою була чеська Сігма, до якої він перейшов у квітні 2021-го на правах оренди, підписавши контракт на один сезон (10 матчів, 1 гол). Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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