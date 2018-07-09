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Буффон: В ПСЖ докажу, что я все еще хороший голкипер

18:11 59 Читати українською
Буффон: В ПСЖ докажу, что я все еще хороший голкипер
Джанлуиджи Буффон / фото ФК ПСЖ

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил переехать в Париж.

"Я решил присоединиться к ПСЖ потому что чувствую, что еще способен делать что-то важное. Хочу доказать, что я все еще отличный голкипер, и я докажу это.

Буффон провел первую тренировку в ПСЖ

В прошлом году играл за сборную Италии и продемонстрировал свою боеспособность.Я люблю вызовы тахочу проверить себя.

Первая тренировка получилась сложной из-за языкового барьера, но я счастлив", – цитирует Буффона Football Italia.

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Напомним, 40-летний Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме "1 + 1". Голкипер может дебютировать за парижский клуб в официальном матче в Суперкубке Франции против Монако, который состоится 4 августа.

Буффон выступал за Ювентус 17 лет, выиграв 11 титулов чемпиона Италии и трижды стал финалистом Лиги чемпионов.

Теги
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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