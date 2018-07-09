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Буффон провел первую тренировку в ПСЖ

15:51 79 Читати українською
Буффон провел первую тренировку в ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / фото: ФК ПСЖ

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон приступил к тренировкам в новом клубе.

Легендарный Джанлуиджи Буффон провел первое занятие в ПСЖ. Голкипер впервые занимался вместе с новыми партнерами по команде, информирует официальный твиттер ПСЖ.

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Напомним, 40-летний Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме "1+1". Голкипер может дебютировать за парижский клуб в официальном матче в Суперкубке Франции против Монако, который состоится 4 августа.

Буффон выступал за Ювентус 17 лет, выиграв 11 титулов чемпиона Италии и трижды стал финалистом Лиги чемпионов.

Primo allenamento con il @psg First #trainig at @psg Première entraînement avec @psg

Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Теги
Франция Видеоновости Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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