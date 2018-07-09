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Буффон: В ПСЖ доведу, що я все ще хороший голкіпер

18:11 352 Читать на русском
Буффон: В ПСЖ доведу, що я все ще хороший голкіпер
Джанлуїджі Буффон / фото: ФК ПСЖ

Новачок ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів, чому вирішив переїхати у Париж.

"Я вирішив приєднатись до ПСЖ тому що відчуваю, що ще здатен робити щось важливе. Хочу довести, що я все ще відмінний голкіпер, і я доведу це.

Буффон провів перше тренування в ПСЖ

Минулого року грав за збірну Італії та продемонстрував свою боєздатність.

Я люблю виклики тахочу перевірити себе. Перше тренування вийшло складним через мовний бар'єр, проте я щасливий", – цитує Буффона Football Italia.

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Нагадаємо, 40-річний Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Голкіпер може дебютувати за паризький клуб в офіційному матчі у Суперкубку Франції проти Монако, який відбудеться 4 серпня.

Буффон виступав за Ювентус 17 років, вигравши 11 титулів чемпіона Італії та тричі став фіналістом Ліги чемпіонів.

Теги
Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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