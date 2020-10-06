Защитник Ренна Даниэле Ругани, права на которого принадлежат Ювентусу, признался, что легендарный Джанлуиджи Буффон стал одной из причин его прихода во французский клуб.

"Я общался с Джанлуиджи Буффоном и Адриеном Рабьо. Они очень хорошо отзывались о чемпионате Франции. Джиджи одобрил мой выбор, потому что был убежден, что я буду счастлив в Ренне.

Ренн усилился игроками Интера и Ювентуса перед стартом Лиги чемпионов

Он сказал, что это очень организованная команда, против которой тяжело играть. Сказал, что уровень организации игры этой команды практически не похож на французский", – поделился Ругани в комментарии Get French Football News.

Напомним, Ренн перед стартом Лиги чемпионов подписал Даниэле и защитника Интера Эстевана Дальбера. Французский клуб попал в одну группу с Челси, Севильей и Краснодаром.

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