Захисник Ренна Даніеле Ругані, права на якого належать Ювентусу, зізнався, що легендарний Джанлуїджі Буффон став однією з причин його приходу до французького клубу.

"Я спілкувався з Джанлуїджі Буффоном і Адрієном Рабйо. Вони дуже добре відгукувалися про чемпіонат Франції. Джіджі схвалив мій вибір, тому що був переконаний, що я буду щасливий у Ренні.

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Він сказав, що це дуже організована команда, проти якої важко грати. Сказав, що рівень організації гри цієї команди практично не схожий на французький", – поділився Ругані у коментарі Get French Football News.

Нагадаємо, Ренн перед стартом Ліги чемпіонів підписав Даніеле та оборонця Інтера Естевана Дальбера. Французький клуб потрапив до однієї групи з Челсі, Севільєю та Краснодаром.

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