Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может быть наказан за свой слишком богатый лексикон.

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении богохульных выкриков ветерана в матче 13 тура Серии А против Пармы, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Во время поединка Буффон давал громкие указания молодому Маноло Портанове и не удержался от крепкой реплики. Арбитр Кальварезе не зафиксировал этот инцидент в рапорте, поэтому легенда Юве вполне мог избежать наказания. Вышестоящие инстанции начали отдельное расследование, и риск дисквалификации появился снова.

Добавим, что в Италии далеко не впервые наказывают за богохульство. Обычно это заканчивается одним матчем дисквалификации для нарушителя религиозных ценностей.

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