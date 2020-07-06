Пятов посягает на славу Буффона – у легенды Шахтера долгий путь впереди

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о своих амбициях относительно продолжения карьеры.

"Когда перешел в Шахтер, думал о том, что я попал в лучший клуб в Украине. Для меня это было "вау", привыкал к этому. А потом уже в первый год выиграл и Кубок, и чемпионство. Когда поднял над головой последний кубок за чемпионство, приехал домой, поделился с женой чувствами, которые я никогда в жизни не испытывал. У меня была мечта, на которую я не обращал внимания. А когда поднял кубок, я почувствовал, что это что-то новое и желаемое. Мои золотые медали есть везде: в Полтаве, у мамы в Кропивницком, в музее в Донецке, у моих дочерей. Эту медаль жена положила младшей дочери под подушку.

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У меня всегда была в жизни мечта – играть как можно дольше. Я иду путем Буффона, который в 42 подписал новый контракт. Если я чувствую себя сильным и правильно за собой слежу, почему бы нет? Я буду прилагать усилия, чтобы играть как можно дольше. Мне нельзя расслабляться, ведь молодежь наступает. Я хочу быть для них примером и наставником, собираюсь помогать во всем. Рад, что академия начала давать вратарей. Трубина, например. Я вижу в нем потенциал", – подчеркнул Пятов в интервью Великому Футболу.

Напомним, 36-летний голкипер выступает за Шахтер с 2007-го. За это время он десять раз становился чемпионом Украины, а также выиграл 8 Кубков и 5 Суперкубков. Также в его активе Кубок УЕФА-2009.

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