Легендарный итальянец, которому уже 43 года, не планирует мириться со своим текущим статусом в команде, где главный тренер Ювентуса Андреа Пирло видит его исключительно дублером для Войцеха Щенсны.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Буффон серьезно рассматривает возможность снова попрощаться с туринским клубом. Голкипер еще не принял окончательное решение, но хочет оказаться в клубе, где на него готовы сделать ставку. Италия или иностранный чемпионат – неважно.

Заметим, что в нынешнем сезоне Буффон преимущественно получал игровую практику в Кубке Италии, где сыграл половину из своих 10 матчей. Шесть из этих поединков Джиджи завершил без пропущенных мячей. Напомним, Буффон уже однажды покидал Ювентус, проведя сезон-2018/19 в составе ПСЖ.

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