Легендарний італієць, якому вже 43 роки, не планує миритися зі своїм поточним статусом у команді, де головний тренер Ювентуса Андреа Пірло бачить його виключно дублером для Войцеха Щенсни.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, Буффон серйозно розглядає можливість знову попрощатися з туринським клубом. Голкіпер ще не ухвалив остаточне рішення, але хоче опинитися в клубі, де на нього готові зробити ставку. Італія чи іноземний чемпіонат – неважливо.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні Буффон переважно отримував ігрову практику в Кубку Італії, де зіграв половину зі своїх 10 матчів. Шість із цих поєдинків Джіджі завершив без пропущених м'ячів. Нагадаємо, Буффон уже одного разу покидав Ювентус, провівши сезон-2018/19 у складі ПСЖ.

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