"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.

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Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон в видеообращении.

К слову, Георгий является воспитанником Динамо. В текущем сезоне Бущан провел за "бело-синих" 29 матчей во всех турнирах, 13 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 25 голов.

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