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Буффон может стать заменой Касильяса в Порту

19:38 23 Читати українською
Буффон может стать заменой Касильяса в Порту
Касильяс и Буффон / Reuters

Руководство Порту в летнее трансферное окно может сменить одного легендарного вратаря другим.

41-летний Джанлуиджи Буффон, покидающий французский ПСЖ, может оказаться в Порту, сообщает O Jogo.

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Боссы "драконов" желают подписать итальянского ветерана на замену опытному испанцу Икеру Касильясу. Последний недавно пережил инфаркт миокарда и, скорее всего, вынужден будет завершить активные выступления. В то же время Буффон хочет провести на профессиональном уровне еще минимум год, а также поехать на Олимпиаду-2020 в Токио.

В сезоне 2018/19 он сыграл 25 матчей во всех турнирах. Между тем Касильяс провел 42 матча во всех турнирах и помог Порту стать вице-чемпионом страны.

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