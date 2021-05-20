Благодаря победе в финале Кубка Италии над Аталантой (2:1) легендарный голкипер повторил сразу два рекорда.

Малиновский забил пушечный гол – видеообзор финала Кубка Италии Аталанта – Ювентус – 1:2

Буффон догнал Паоло Мальдини в списке самых титулованных итальянцев – теперь у обоих по 26 трофеев, информирует журналист Танкреди Палмери. Также вратарь Ювентуса сравнялся с Деяном Станковичем и Роберто Манчини по количеству завоеванных Кубков Италии – по 6. Продолжается и беспроигрышная серия Джиджи в текущем сезоне – 12 побед и 2 ничьи в 14 матчах.

Напомним, Буффон анонсировал уход из Ювентуса в конце кампании, однако завершения карьеры не обещал.

Ювентус выиграл Кубок Италии, одержав тяжёлую победу над Аталантой – гол Малиновского не испортил день рождения Пирло