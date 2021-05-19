Бергамаски с первых минут попытались захватить инициативу, накрыв туринцев высоким прессингом и быстро наметив слабые места в обороне Юве. Так, уже на 3-й минуте Сапата создал дебютный момент, обыграв де Лигта и Куадрадо на фланге, ворвавшись в штрафную и выкатив прострел на Паломино – тот замыкал метров с шести, однако Буффон парировал ногами. Еще через две минуты Сапата поставил корпус Кьеллини, принял заброс от Госенса и пробил с левого края штрафной – мяч прошел рядом с ближней штангой!

Малиновский красиво забил Ювентусу в финале Кубка Италии – результативная серия украинца продолжается

На 13-й же Пессина отобрал мяч на левом фланге и разогнал контратаку Аталанты. В ее завершении хавбек обыгрался с Сапатой и упал в штрафной, столкнувшись с Рабйо. Арбитр проигнорировал этот эпизод, хотя Адриен достаточно жестко влетел в Маттео.

Довольно быстро "бьянконери" выровняли игру, держа Аталанту на дистанции, однако в середине первого тайма подопечным Андреа Пирло критически не хватало контригры. К 25-й минуте Ювентус имел только удар Роналду со стандарта в стенку и одну врывание Кулусевски в штрафную (без завершения). Прижать бергамасок команде не удавалось, а те еще и огрызались контратаками: одну из них на 26-й минуте Фройлер завершил выстрелом в дальний угол с правого края штрафной (рядом со штангой), а на 28-й "Богиня" заработала перспективный стандарт – впрочем , Малиновский пробил с него очень неточно.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 31-й минуте Куадрадо в подкате выбил мяч из-под Госенса и начал контратаку Юве, которую правым флангом разогнал Кулусевски. Деян отдал передачу под врывание Роналду в штрафную, но Криш при попытке пройти защитника упал – после этого произошла серия рикошетов, в завершении которой Маккени сбросил мяч на правый край под удар Кулусевски. Деян же красиво закрутил мяч под дальнюю штангу. 0:1!

Все бы ничего, но арбитры проморгали явный фол Куадрадо на старте атаки. Этот гол не должны были засчитывать.

Пропущенный мяч завел Аталанту. Уже на 36-й минуте счет мог сравнивать Хатебур, который замыкал подачу Сапаты на правый край штрафной ударом головой в ближний угол – Буффон парировал! Еще через две минуты Паломино немного не успел на заброс от Малиновского на дальнюю штангу.

Вообще, Руслан как-то выпадал из игры, но на 41-й минуте украинец заставил кричать весь мир: Фройлер протащил мяч по правому полуфлангу и отдал передачу на Хатебура, а тот выполнил прострел на линию штрафной. Малиновский же принял мяч и вторым касанием выстрелил мимо Буффона – 1:1! Еще через три минуты наш соотечественник разогнал контратаку с очередным прострелом Хатебура, который готов был замыкать Сапата, однако Дувана в последний момент опередил Данило. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при ничейном счете.

Первый тайм целиком остался за Аталантой, однако во втором Ювентус перехватил инициативу. Так, уже на 49-й минуте вывести туринцев вперед мог Маккени, который выиграл борьбу с де Рооном в штрафной и замкнул подачу от Куадрадо – немного неточно! На 52-й минуте Роналду качнул Ромеро и нанес удар, однако Кристиан все равно заблокировал его. На 58-й же Кулусевски замкнул прострел Кьезы на левый угол вратарской – Деян пробил низом под ближнюю штангу, но Голлини спас бергамасок!

Еще один супермомент туринцы потеряли на 61-й минуте, когда Кьеллини запустил мяч на левый край штрафной, а Роналду выкатил поперечный пас пяткой под врывание Кьезе. Федерико оказался прямо перед Голлини и метров с десяти выстрелил в дальний угол, однако попал в штангу! Кроме этих моментов, "бьянконери" провели две подачи на голову Роналду, которые завершились простыми ударами в руки голкиперу. Аталанта же за этот период имела только прострел Малиновского со стандарта, после которого у ворот Юве произошла куча-мала с фолом в атаке.

Встревоженный Джан Пьеро Гасперини на 68-й минуте провел двойную замену, сняв Малиновского и Пессину ради Муриеля и Пашалича. Впрочем, не успели они коснуться мяча, как Ювентус забил второй гол. На 73-й минуте Кьеза сместился с левого фланга в центр, обыгрался с Кулусевски, пронесся мимо Толоя на левый край штрафной и пробил под Голлини. 1:2! Сразу за этим де Лигт мог и третий гол забить, замкнув подачу с углового ударом головой в дальний угол, но Маттейсу немного не хватило точности.

Джан Пьеро Гасперини в ответ выпустил Иличича, Джимсити и Миранчука, однако у Аталанты игра начала рушиться капитально. За 20 минут после пропущенного мяча команда создала всего одну неплохую атаку, в завершении которой Сапата выстрелил с линии штрафной – впрочем, удар оказался слишком неточным. Под конец встречи бергамаски заработали три желтых карточки, а Толои на скамейке запасных умудрился получить удаление. Ювентус же в основное время ничем не огрызался, и только на добавленных минутах "бьянконери" позволили себе выскочить в контратаку 3 в 1 – неудачно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса. "Старая Синьора" завоевала на день рождения Андреа Пирло свой 14-й Кубок Италии!

"Малиновский превращает в золото все, к чему прикасается": лучший сезон украинца, который опережает топов Европы