Буффон определился с номером в Ювентусе – интересный выбор легенды

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон определился, под каким номером будет выступать за "Старую синьору".

"Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини – капитанскую повязку, но я отказался.

Буффон официально вернулся в Ювентус

Я здесь не для того, чтобы что-то у кого-то отбирать. Наоборот, я хочу что-то дать клубу. Думаю взять себе 77-й номер", – приводит слова Буффона журналист Ренато Маисани в своем твиттере.

Напомним, Буффон вернулся в Ювентус на правах свободного агента. Последний сезон голкипер провел в составе ПСЖ. Джанлуиджи выступал за "Старую синьору" с 2001 по 2018 годы, выиграв 11 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков Италии в составе туринцев.

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