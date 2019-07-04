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Буффон визначився з номером у Ювентусі – цікавий вибір легенди

4 липня 22:19 2950 Читать на русском
Буффон визначився з номером у Ювентусі – цікавий вибір легенди
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон визначився, під яким номером виступатиме за "Стару синьйору".

"Щенсни хотів віддати мені перший номер, а К'єлліні – капітанську пов'язку, але я відмовився.

Буффон офіційно повернувся в Ювентус

Я тут не для того, щоб щось у когось забирати. Навпаки, я хочу щось дати клубу. Виступатиму під 77-м номером", – наводить слова Буффона офіційний сайт Ювентуса.

Нагадаємо, Буффон повернувся в Ювентус на правах вільного агента. Останній сезон голкіпер провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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