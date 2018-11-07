Буффон никак не может простить арбитру красную карточку в четвертьфинале Лиги чемпионов против Реала

Джиджи не на шутку напугал арбитра в матче против Реала / Фото Reuters

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался насколько тосковал за Лигой чемпионов и вспомнил инцидент полугодовой давности.

Напомним, Буффон, который тогда выступал за Ювентус, получил дисквалификацию за споры с арбитром в матче Лиги чемпионов против Реала (3:1) сезона 2017/18.

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Срок наказания закончился и Джиджи вышел на поле уже в составе ПСЖ в матче ЛЧ против Наполи (1:1).

"Я скучал по Лиге чемпионов, так как считал, что со мной обошлись несправедливо. Не в плане дисквалификации, а с той бессмысленной красной карточкой, которую я получил в Мадриде.

Вчера, мы провели отличный матч против Наполи, играли солидно и интенсивно. Я рад, ведь мы заслужили этот результат. У нас были проблемы во втором тайме, но мы бились до конца", – цитирует Буффона Football Italia.

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