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Буффон никак не может простить арбитру красную карточку в четвертьфинале Лиги чемпионов против Реала

14:53 42 Читати українською
Буффон никак не может простить арбитру красную карточку в четвертьфинале Лиги чемпионов против Реала
Джиджи не на шутку напугал арбитра в матче против Реала / Фото Reuters

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался насколько тосковал за Лигой чемпионов и вспомнил инцидент полугодовой давности.

Напомним, Буффон, который тогда выступал за Ювентус, получил дисквалификацию за споры с арбитром в матче Лиги чемпионов против Реала (3:1) сезона 2017/18.

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Срок наказания закончился и Джиджи вышел на поле уже в составе ПСЖ в матче ЛЧ против Наполи (1:1).

"Я скучал по Лиге чемпионов, так как считал, что со мной обошлись несправедливо. Не в плане дисквалификации, а с той бессмысленной красной карточкой, которую я получил в Мадриде.

Вчера, мы провели отличный матч против Наполи, играли солидно и интенсивно. Я рад, ведь мы заслужили этот результат. У нас были проблемы во втором тайме, но мы бились до конца", – цитирует Буффона Football Italia.

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Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
1 : 1
Пари Сен-Жермен
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Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Италия Наполи - Пари Сен-Жермен
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