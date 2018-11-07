Наполи – ПСЖ – 1:1 – видео голов и обзор матча

ПСЖ на выезде сыграл вничью с Наполи в 4 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Наполи - ПСЖ на сайте "Футбол 24".

Хуан Бернат вывел ПСЖ вперед в конце первого тайме. Однако в середине второй половины Лоренцо Инсинье восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионов

После 4 туров Наполи с 6 очками догнал Ливерпуль на вершине группы С. ПСЖ, имея на один балл меньше, находится на 3 месте.

Лига чемпионов, 4 тур

Наполи – ПСЖ – 1:1

Голы: Инсинье, 62 (пен) – Бернат, 45+2