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Наполи – ПСЖ – 1:1 – видео голов и обзор матча

08:19 166 Читати українською
Наполи – ПСЖ – 1:1 – видео голов и обзор матча
Наполи – ПСЖ – 1:1 – видео голов и обзор матча

ПСЖ на выезде сыграл вничью с Наполи в 4 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Наполи - ПСЖ на сайте "Футбол 24".

Хуан Бернат вывел ПСЖ вперед в конце первого тайме. Однако в середине второй половины Лоренцо Инсинье восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионов

После 4 туров Наполи с 6 очками догнал Ливерпуль на вершине группы С. ПСЖ, имея на один балл меньше, находится на 3 месте.

Лига чемпионов, 4 тур

Наполи – ПСЖ – 1:1

Голы: Инсинье, 62 (пен) – Бернат, 45+2

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
1 : 1
Пари Сен-Жермен
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