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Буффон ніяк не може пробачити арбітру червону картку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала

14:53 266 Читать на русском
Буффон ніяк не може пробачити арбітру червону картку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала
Джіджі не на жарт налякав арбітра у матчі проти Реала / Фото Reuters

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон зізнався наскільки сумував за Лігою чемпіонів та пригадав інцидент піврічної давнини.

Нагадаємо, Буффон, який тоді виступав за Ювентус, отримав дискваліфікацію за суперечки з арбітром у матчі Ліги чемпіонів проти Реала (3:1) сезону 2017/18.

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Термін покарання завершився і Джіджі вийшов на поле вже у складі ПСЖ в матчі ЛЧ проти Наполі (1:1).

"Я сумував за Лігою чемпіонів, так як вважав, що зі мною обійшлися несправедливо. Не в плані дискваліфікації, а з тієї безглуздою червоною карткою, яку я отримав в Мадриді.

Вчора, ми провели чудовий матч проти Наполі, грали солідно та інтенсивно. Я радий, адже ми заслужили цей результат. У нас були проблеми в другому таймі, але ми билися до кінця", – цитує Буффона Football Italia.

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Наполі - Парі Сен-Жермен: Вівторок 06 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
1 : 1
Парі Сен-Жермен
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Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Ювентус Ювентус Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Італія Наполі - Парі Сен-Жермен
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