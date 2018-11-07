Буффон ніяк не може пробачити арбітру червону картку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реала

Джіджі не на жарт налякав арбітра у матчі проти Реала / Фото Reuters

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон зізнався наскільки сумував за Лігою чемпіонів та пригадав інцидент піврічної давнини.

Нагадаємо, Буффон, який тоді виступав за Ювентус, отримав дискваліфікацію за суперечки з арбітром у матчі Ліги чемпіонів проти Реала (3:1) сезону 2017/18.

Наполі – ПСЖ – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Термін покарання завершився і Джіджі вийшов на поле вже у складі ПСЖ в матчі ЛЧ проти Наполі (1:1).

"Я сумував за Лігою чемпіонів, так як вважав, що зі мною обійшлися несправедливо. Не в плані дискваліфікації, а з тієї безглуздою червоною карткою, яку я отримав в Мадриді.

Вчора, ми провели чудовий матч проти Наполі, грали солідно та інтенсивно. Я радий, адже ми заслужили цей результат. У нас були проблеми в другому таймі, але ми билися до кінця", – цитує Буффона Football Italia.

23 роки епохи Буффона: від дебюту за Парму проти Джорджа Веа до трофею разом з його сином