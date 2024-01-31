Полузащитник Карлос Хонас Алькарас перешёл из Саутгемптона в Ювентус на правах аренды.

В последний день зимнего трансферного окна Ювентус объявил об аренде хавбека Саутгемптона Карлоса Хонаса Алькараса. 21-летний аргентинец подписал соглашение до лета 2024 года.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, Ювентус заплатил за эту аренду 3,7 млн евро + 200 тысяч евро дополнительных расходов. Эта цифра может увеличиться ещё на 1,9 млн евро – в зависимости от индивидуальных показателей игрока. Летом Ювентус будет иметь возможность выкупить Карлоса за 49,5 млн евро.

Сообщается, что именно такого игрока просил у боссов клуба тренер Аллегри. Напомним, что ранее туринский гранд рассматривал возможность подписания полузащитника Шахтёра Георгия Судакова.

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