Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон не смог записать в свой актив еще один сыгранный матч.

В нынешнем сезоне 43-летний ветеран провел лишь 10 матчей, половину из которых отстоял на ноль. Игра 26-го тура Серии А против Кальяри имела все шансы помочь Буффону улучшить личную статистику.

Идеальный хет-трик Роналду в видеообзоре матча Кальяри – Ювентус – 1:3

По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб Андреа Пирло планировал доверить место в воротах именно Джанлуиджи. Однако накануне медики обнаружили у Буффона повреждение спины, которое лишило голкипера даже места на скамейке запасных. Пока сроки реабилитации неизвестны.

Напомним, Ювентус без проблем обыграл Кальяри со счетом 3:1. На хет-трик Криштиану Роналду точным ударом ответил Джованни Симеоне. Благодаря этой победе туринцы сократили расстояние до второго места и могут опередить Милан, ведь имеют матч в запасе.

Ювентус благодаря хет-трику Роналду одолел Кальяри – "бьянконери" вплотную приблизились к Милану