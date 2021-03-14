Идеальный хет-трик Роналду в видеообзоре матча Кальяри – Ювентус – 1:3
22:50 - Читати українською
Ювентус победил Кальяри в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Криштиану Роналду сравнял островитян с землей за один тайм. Португалец оформил идеальный хет-трик – голы головой, левой и правой ногой. Нападающий Ювентуса открыл счет, выше всех выпрыгнув после подачи углового.
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Потом португалец сам заработал и реализовал пенальти. Вишенка на торте – мощный удар с нерабочей левой. Во второй половине Ювентус успокоился, а Кальяри отыграл один гол усилиями Джованни Симеоне – 1:3.
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