Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон не зміг записати до свого активу ще один зіграний матч.

У нинішньому сезоні 43-річний ветеран провів лише 10 поєдинків, половину з яких відстояв на нуль. Гра 26-го туру Серії А проти Кальярі мала всі шанси допомогти Буффону покращити особисту статистику.

Ідеальний хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Кальярі – Ювентус – 1:3

За інформацією La Gazzetta dello Sport, тренерський штаб Андреа Пірло планував довірити місце у воротах саме Джанлуїджі. Однак напередодні медики виявили у Буффона пошкодження спини, яке позбавило голкіпера навіть місця на лаві для запасних. Наразі терміни реабілітації невідомі.

Нагадаємо, Ювентус без проблем обіграв Кальярі з рахунком 3:1. На хет-трик Кріштіану Роналду точним ударом відповів Джованні Сімеоне. Завдяки цій перемозі туринці скоротили відстань до другого місця і можуть випередити Мілан, адже мають матч у запасі.

Ювентус завдяки хет-трику Роналду здолав Кальярі – "б'янконері" впритул наблизились до Мілана