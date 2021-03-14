В рамках воскресной программы 27-го тура Серии А Сампдория на выезде уступила Болонье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур

Болонья – Сампдория – 3:1

Голы: Барроу, 28, Сванберг, 41, Сориано, 70 – Квальярелла, 37

Парма – Рома – начало в 16:00

Торино – Интер – начало в 16:00

Кальяри – Ювентус – начало в 19:00

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Игровую программу воскресенья в итальянской Серии А открывал поединок Болонья – Сампдория. В середине первой половины встречи хозяева вырвались вперед благодаря голу Барроу. Чуть позже счет сравнял Квальярелла, но под занавес тайма Сванберг вернул преимущество "красно-синих".

Во втором тайме подопечные Синишы Михайловича не собирались останавливаться на достигнутом и на 70-й еще один положил Сориано. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Болоньи – 3:1.

Стоит отметить, что для Фабио Квальяреллы этот поединок стал 400-м в Серии А. В текущем сезоне 38-летний нападающий провел 25-ть матчей, в которых отметился 9-ю голами и одной голевой передачей.

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