Полузащитник сборной Италии Жоржиньо не намерен покидать подсанкционный Челси, а наоборот хочет продолжить выступать в Лондоне.

Агент Жоао Сантос в комментарии Николо Скире рассказал о дальнейшем трудоустройстве своего клиента: "Нашим приоритетом является продление контракта с Челси.

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Если руководство не предложит новый договор, первым выбором будет возвращение в Серию А. Интерес Ювентуса? Жоржиньо интересуются самые серьезные клубы, их интерес будет учтен".

Заметим, что контракт итальянца бразильского происхождения с Челси рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он отыграл уже 38 матчей (9 голов и 3 результативных передачи).

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