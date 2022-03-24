Півзахисник збірної Італії Жоржінью не збирається покидати підсанкційний Челсі, а навпаки хоче продовжити виступати у Лондоні.

Агент Жоао Сантос у коментарі Ніколо Скірі розповів про подальше працевлаштування свого клієнта: "Нашим пріоритетом є продовження контракту із Челсі.

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Якщо керівництво не запропонує нового договору, першим вибором буде повернення у Серію А. Інтерес Ювентуса? Жоржінью цікавляться найсерйозніші клуби, їхній інтерес буде взятий до уваги".

Зауважимо, контракт італійця бразильського походження з Челсі розрахований до літа 2023 року. Цього сезону він відіграв вже 38 матчів (9 голів та 3 результативні передачі).

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