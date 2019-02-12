Майбутнє Саррі визначиться у наступні 2 тижні

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі перебуває під серйозною загрозою відставки.

Керівництво Челсі роздумує над звільненням головного тренера команди Мауріціо Саррі після ганебних поразок від Борнмута (0:4) та Манчестер Сіті (0:6).

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За інформацією Telegraph, італієць має 2 тижні на виправлення ситуації. В іншому випадку він повторить долю Луїса Феліпе Сколарі, Андре Віллаша-Боаша та Жозе Моурінью, яких звільняли по ходу сезону.

Нагадаємо, у матчі з Ман Сіті "сині" зазнали найрозгромнішої поразки за останні 66 років, коли команда з рахунком 1:8 поступилась Вулверхемптону. Шанс помститись підопічним Пепа Гвардіоли буде 24 лютого у фіналі Кубка англійської ліги.

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