Будучность – Заря: стартовые составы на матч 2-го раунда квалификации ЛЕ

Заря начинает сезон поединком квалификации Лиги Европы против черногорской Будучности. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Будучность – Заря начнется в 21:45. Телетрансляция запланирована на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".
Будучность – Заря: анонс матча Лиги Европы
Стартовые составы
Будучность: Драгоевич – Вучич, Милич (к), Дамьянович, Болевич – Бакич, Стоилькович, Миркович – Миич, Перович, Божович
Запасные: Радович, Роганович, Раичкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица
Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисения, Кочергин, Хомченовский – Юрченко – Будковский, Громов
Запасные: Махарадзе, Каменюка, Лунёв, Абу Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе
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