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Будучность – Зоря: стартові склади на матч 2-го раунду кваліфікації ЛЄ

20:34 6512 Читать на русском
Будучность – Зоря: стартові склади на матч 2-го раунду кваліфікації ЛЄ
Будучность – Зоря: стартові склади на матч 2-го раунду кваліфікації ЛЄ

Зоря розпочинає сезон поєдинком кваліфікації Ліги Європи проти чорногорської Будучності. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Будучность – Зоря розпочнеться о 21:45. Телетрансляція відбудеться на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

Будучность – Зоря: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади

Будучность: Драгоєвіч – Вучіч, Міліч (к), Дам'яновіч, Болєвіч – Бакіч, Стоільковіч, Мірковіч – Міїч, Перовіч, Божовіч

Запасні: Радовіч, Рогановіч, Раїчковіч, Терзіч, Бойовіч, Джуріч, Зарубіца

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Будківський, Громов

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Луньов, Абу Ханна, Шалфєєв, Чайковський, Арвеладзе

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Зоря Зоря Ліга Європи Будучность Будучность Будучность - Зоря
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