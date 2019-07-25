Будучность – Зоря: стартові склади на матч 2-го раунду кваліфікації ЛЄ

Зоря розпочинає сезон поєдинком кваліфікації Ліги Європи проти чорногорської Будучності. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Будучность – Зоря розпочнеться о 21:45. Телетрансляція відбудеться на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".
Будучность – Зоря: анонс матчу Ліги Європи
Стартові склади
Будучность: Драгоєвіч – Вучіч, Міліч (к), Дам'яновіч, Болєвіч – Бакіч, Стоільковіч, Мірковіч – Міїч, Перовіч, Божовіч
Запасні: Радовіч, Рогановіч, Раїчковіч, Терзіч, Бойовіч, Джуріч, Зарубіца
Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісенія, Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Будківський, Громов
Запасні: Махарадзе, Каменюка, Луньов, Абу Ханна, Шалфєєв, Чайковський, Арвеладзе
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