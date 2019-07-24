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Будучность – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 футболистов

11:23 29 Читати українською
Будучность – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 футболистов
Виктор Скрипник / фото: Заря

Делегация Зари вылетела в Черногорию, где 25 июля проведет матч второго раунда отбора Лиги Европы с Будучностью.

 

Главный тренер Зари Виктор Скрипник взял на этот поединок 20 игроков.

Будучность – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Вратари: Шевченко, Махарадзе, Василий

Защитники: Абу-Ханна, Каменюка, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский

Полузащитники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко

Нападающие: Будковский, Кочергин, Кабаев, Лунев

Напомним, матч Будучность – Заря в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля в Подгорице. Игра начнется в 21:45.

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Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы Виктор Скрипник Виктор Скрипник Будучность - Заря
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