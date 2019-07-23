toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Будучность – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

23 июля 22:54 97 Читати українською
Будучность – Заря: где смотреть матч Лиги Европы
Будучность – Заря:где смотреть матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы / фото ФК Заря

Луганская Заря пожалует в гости к черногорской Будучности в рамках матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Будучность – Заря в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля в Подгорице. Игра начнется в 21:45.

Будучность – Заря: Леднев пропустит матч Лиги Европы из-за дисквалификации

Поединок Будучность – Заря можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, сообщает официальный сайт Зари. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, ответный матч Заря – Будучность состоится 1 августа, начало игры в 19:00.

Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні

blog_ava
Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 за интересным статистическим показателем
23 июля
589
Теги
Лига Европы Заря Заря Будучность Будучность телевидение Будучность - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук