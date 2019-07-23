Будучность – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Луганская Заря пожалует в гости к черногорской Будучности в рамках матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Будучность – Заря в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля в Подгорице. Игра начнется в 21:45.

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Поединок Будучность – Заря можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, сообщает официальный сайт Зари. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, ответный матч Заря – Будучность состоится 1 августа, начало игры в 19:00.

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