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Будучность – Зоря: Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 футболістів

11:23 897 Читать на русском
Будучность – Зоря: Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 футболістів
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Делегація Зорі вилетіла до Чорногорії, де 25 липня проведе матч другого раунду відбору Ліги Європи з Будучностю.

 

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник взяв на цей поєдинок 20 гравців.

Будучность – Зоря: де дивитись матч Ліги Європи

Воротарі: Шевченко, Махарадзе, Василь

Захисники: Абу-Ханна, Каменюка, Тимчик, Вернидуб, Іванісеня, Чайковський

Півзахисники: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовський, Шалфєєв, Чеберко, Михайліченко

Нападники: Будківський, Кочергін, Кабаєв, Луньов

Нагадаємо, матч Будучность – Зоря в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться 25 липня у Подгориці. Гра розпочнеться о 21:45.

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Теги
Зоря Зоря Будучность Будучность Ліга Європи Віктор Скрипник Віктор Скрипник Будучность - Зоря
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