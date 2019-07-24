Будучность – Зоря: Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 футболістів

Суперкубок України — 12:50 850
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Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме матч за Суперкубок України
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Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигналиНімеччина — 12:40 1544
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Самбрано не зміг працевлаштуватися у Німеччині і повернеться в ДинамоУкраїна — 12:26 849
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Мораєс потрапив до сфери інтересів Роми та Інтера, – ЗМІІталія — 06:00 1544
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Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу ЛунінуСвіт — 05:22 5937