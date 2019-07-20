Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні

"Футбол 24" коротко розповідає про чорногорську Будучность, з якою луганська Зоря зустрінеться у єврокубках.

Загальна інформація

Дата заснування: 1925 рік

Рейтинг УЄФА: 222 місце (станом на 19 липня 2019 року)

Титули та досягнення: чемпіон Чорногорії (3 рази), володар Кубка Чорногорії(2 рази).

Найвище досягнення у єврокубках: Ліга Європи 2-й кваліфікаційний раунд (2016/17).

Прізвиська: "біло-блакитні", "варвари"

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Домашній стадіон: Міський стадіон Подгоріци (вміщує 17 тисяч глядачів)

Головний тренер: Бранко Брновіч (Чорногорія)

Капітан: Стефан Міліч.

Клуб був заснований у 1925 році як робітничий і спочатку мав назву Заря. Саме під такою назвою команда дебютувала в офіційних змаганнях, але поступилася вже в першому раунді чемпіонату республіки Чорногорія, яка тоді входила до складу Югославії. Через рік вже під назвою Будучность команда змогла дістатися до півфіналу першості. "Біло-блакитним" вдалося двічі виграти чемпіонат республіки – у 1931 та 1935 роках.

У післявоєнний період Будучность перемогла у Лізі Чорногорії-1946 і стала першим клубом своєї республіки, який зумів вийти у Вищу лігу Югославії. Однак в еліті югославського футболу "варвари" великого успіху не досягли. Клуб із Подгоріци може пишатися лише виходом до фіналу національного Кубка у сезонах 1964/65 і 1976/77, де команда поступилася загребському Динамо та Хайдуку зі Спліта.

Після виходу Чорногорії зі складу Сербії і Чорногорії у 2006 році Будучность стала одним із лідерів тамтешнього футболу. "Варвари" тричі здобували "золото" чемпіонату. Рекорд (4 рази) належить запеклим суперникам "біло-блакитних" – Сутьєсці. Протистояння цих команд називають "Вічним дербі". Ще двічі Будучность вигравала Кубок Чорногорії.

Виступи у єврокубках

Будучность дебютувала у європейських змаганнях в 1981 році, посівши перше місце у своїй групі Кубка Інтертото. Пізніше чорногорський клуб ще двічі брав у часть у цьому турнірі, де може пишатися перемогою над іспанським Депортіво (2:1) в 2006 році.

Після здобуття Чорногорією незалежності Будучность стала постійним учасником змагань під егідою УЄФА і протягом трьох розіграшів грала у відбіркових матчах Ліги чемпіонів. Найуспішнішим європейським сезоном "біло-блакитних" став 2016/17 у Лізі Європи. Після перемоги над македонськими Работнічками у першому кваліфікаційному раунді Будучность ледь не здійснила сенсацію. Генк, за який донедавна виступав Руслан Маліноський, після домашньої перемоги (2:0) з таким же рахунком поступився в Подгориці. Долю протистояння вирішила серія пенальті, в якій бельгійці були вправнішими.

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В нинішньому сезоні Будучность вдруге у своїй історії вийшла до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Чорногорці легко пройшли естонський бар'єр, двічі без проблем обігравши Транс. Наступним суперником команди Бранко Брновіча стане луганська Зоря, яка спробує завадити "варварам" поліпшити своє найкраще досягнення у змаганнях під егідою УЄФА.

Стадіон

Домашні матчі Будучность грає на Стадіоні Под Горіцом, який також відомий як Міський стадіон Подгоріци. Це головний і найбільший стадіон країни. Трибуни стадіону вміщують 15,230 глядачів. Найвідвідуванішим матчем досі є поєдинок між Будучністю та Хайдуком, який у 1975 році відвідали 20 тисяч уболівальників.

На цій арені також проводить домашні матчі збірна Чорногорії та решта команд країни, які виступають у єврокубках. Річ у тім, що Міський стадіон Подгоріци – єдиний у країні, який відповідає вимогам УЄФА.

Відзначимо, що 1950 році стадіон фактично повністю згорів. Арену відбудували та постійно вдосконалюють. За останнім планом реконструкції кількість місць для глядачів збільшать до 20 тисяч.

Тренер

Для Бранко Брновіча Будучность – рідний клуб. До переходу в Партизан він провів у складі "біло-блакитних" 100 поєдинків, у яких відзначився 10-а голами.

Свою тренерську кар'єру Брновіч розпочав як асистент наставника збірної Чорногорії у 2007-у році. Після звільнення Златко Кранчара у вересні 2011-го Бранко став головним і вперше в історії зумів вивести свою національну команду у плей-офф відбору на чемпіонат Європи, де чорногорці поступилися Чехії.

У відборі на ЧС-2014 Чорногорія потрапила у групу Н, де опинилися і збірна України. На НСК Олімпійський підопічні Брновіча здобули мінімальну перемогу (1:0), але на своєму полі зазнали нищівної поразки – 0:4. У тому відборі саме "синьо-жовті" посіли друге місце слідом за Англією і вийшли у плей-офф. Кваліфікація на Євро-2016, де Чорногорія посіла 4-е місце у своїй групі, стала останнім турніром Брновіча на чолі збірної.

На початку жовтня 2018 року Будучность після провального старту запросила Бранко на посаду головного тренера. 51-річний фахівець зумів виправити ситуацію, здобувши з командою срібні нагороди у минулій першості та Кубок Чорногорії, а цьогоріч вже повторив головний успіх команди у єврокубках.

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Команда

Виокремити когось із гравців Будучності доволі складно. Бранко Брновіч робить ставку переважно на чорногорських та сербських виконавців. Єдиний представник у команді не з цих країн – вихованець мадридського Атлетіко Домінік Корреа, який представляє Сенегал.

Найдорожчий гравець "біло-блакитних" Петар Грбіч – його трансферна вартість складає всього 500 тисяч. До того ж він приєднався до команди лише на початку липня на правах вільного агента.

Будучность переважно намагається діяти за схемою 4-2-3-1, де практично від кожного із атакувальної четвірки, хто б не з'явився у складі, можна очікувати небезпеки. У минулому чемпіонаті вони забезпечили 57% загальнокомандних голів, продемонструвавши практично однакову результативність: Перовіч (7 голів), Івановіч (7), Міїч (8), Стойковіч (6). Найменш результативним був правий вінгер Мірковіч (4 голи). Однак саме на його позиції підписали вищезгаданого Грбіча.

Резюме

На перший погляд, Будучность не є тим суперником, який може вибити Зорю із єврокубків. Для чорногорської команди вже неабияким досягненням є подолання першого кваліфікаційного раунду.

На внутрішній арені "біло-блакитні" два сезони поспіль ніяк не можуть нав'язати боротьбу за чемпіонство своєму запеклому суперникові – Сутьєсці. Хоча здобуття національного Кубка в минулому сезоні дещо покращило настрій фанатів.

Команді Віктора Скрипника варто уважно стежити за атакувальними футболістами Будучності. Адже очікувати небезпеки можна з будь-якої зони. Хоча луганці не повинні відчути проблем у цьому протистоянні – єврокубковий досвід, склад та статус гравців стануть сильними сторонами Зорі. До того ж Бранко Брновічу не звикати програвати українським командам.

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