toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Будучность – Зоря: де дивитись матч Ліги Європи

22:52 80 Читать на русском
Будучность – Зоря: де дивитись матч Ліги Європи
Будучность – Зоря: де дивитись матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря завітає в гості до чорногорської Будучності в рамках матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Будучность – Зоря в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться 25 липня у Подгориці. Гра розпочнеться о 21:45.

Будучность – Зоря: Лєднєв пропустить матч Ліги Європи через дискваліфікацію

Поєдинок Будучность – Зоря можна буде переглянути на телеканалі УНІАН, повідомляє офіційний сайт Зорі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, матч-відповідь Зоря – Будучность відбудеться 1 серпня, початок гри о 19:00.

Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні

blog_ava
Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показником
15:59
2955
Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Будучность Будучность телебачення Будучность - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
53
хв
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук