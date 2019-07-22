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Будучность – Заря: Леднев пропустит матч Лиги Европы из-за дисквалификации

15:05 78 Читати українською
Будучность – Заря: Леднев пропустит матч Лиги Европы из-за дисквалификации
Игроки Зари / фото: ФК Заря

Луганская Заря завершает подготовку к матчу Лиги Европы против Будучности.

 

Заря прибудет на матч Лиги Европы против Будучности в Подгорицу в среду, 24 июля, передает Команда№1.

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Команда Виктора Скрипника проведет предматчевую тренировку вечером на местном стадионе. Отмечается, что в заявку луганчан попадут все летние новички команды. Добавим, что игру пропустит Богдан Леднев за красную карточку в матче сезона 2018/19 против РБ Лейпциг.

Напомним, матч Будучность – Заря состоится 25 июля, начало игры в 21:45.

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Заря Заря Лига Европы Богдан Леднев Богдан Леднев Будучность - Заря
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