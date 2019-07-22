Будучность – Заря: Леднев пропустит матч Лиги Европы из-за дисквалификации

Интервью — 16:00 39
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболу
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Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раундаЛига Европы — 15:33 193
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Заря получила потенциального опонента в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:19 215
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Мариуполь узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:17 156
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Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20Лига чемпионов — 13:22 1204