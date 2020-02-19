"Буду улыбаться, даже когда мне грустно", – Тайсон продолжает жаловаться в соцсетях

Полузащитник Шахтера Тайсон продолжает демонстрировать, насколько он несчастен от пребывания в донецком клубе.

"Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после того, как упаду. Я всегда был таким: счастливым, настойчивым и, прежде всего, сильным", – написал Тайсон в заметке к своему фото в Instagram.

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Ранее бразилец неоднократно намекал о желании покинуть "горняков". Вероятно, этот пост является очередной попыткой игрока убедить руководство Шахтера отпустить его.

Напомним, Тайсон защищает цвета "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне УПЛ хавбек провел 13 матчей, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.

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