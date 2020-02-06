Тайсон опублікував новий пост про несправедливість – бразилець не виглядає щасливим у Шахтарі

Бразильський капітан Шахтаря Тайсон залишив неоднозначний допис в instagram.

"Тиша, спокій і терпіння. Можливо, це один із способів боротьби з несправедливістю", – написав Тайсон під своїм сумним фото в instagram.

"Вони не хочуть мене відпускати", – Тайсон знову натякнув на бажання покинути Шахтар

На тлі заяв самого 32-річного хавбека про його бажання попрощатись з Шахтарем, ці слова натякають на те, що бразилець не може дочекатись, коли покине донецький клуб.

Нагадаємо, Тайсон захищає кольори "гірників" з 2013 року. В поточному сезоні УПЛ хавбек провів 13 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 9-ма асистами.

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