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Тайсон опублікував новий пост про несправедливість – бразилець не виглядає щасливим у Шахтарі

08:00 1270 Читать на русском
Тайсон опублікував новий пост про несправедливість – бразилець не виглядає щасливим у Шахтарі
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Бразильський капітан Шахтаря Тайсон залишив неоднозначний допис в instagram.

"Тиша, спокій і терпіння. Можливо, це один із способів боротьби з несправедливістю", – написав Тайсон під своїм сумним фото в instagram.

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На тлі заяв самого 32-річного хавбека про його бажання попрощатись з Шахтарем, ці слова натякають на те, що бразилець не може дочекатись, коли покине донецький клуб.

Нагадаємо, Тайсон захищає кольори "гірників" з 2013 року. В поточному сезоні УПЛ хавбек провів 13 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 9-ма асистами.

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