"Буду посміхатись, навіть коли мені сумно", – Тайсон продовжує скаржитися в соцмережах

Півзахисник Шахтаря Тайсон продовжує демонструвати, наскільки він нещасливий від перебування в донецькому клубі.

"Я буду посміхатися, навіть коли сумно. Я встану навіть після того, як впаду. Я завжди був таким: щасливим, наполегливим і, перш за все, сильним", – написав Тайсон у дописі до свого фото в Instagram.

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Раніше бразилець неодноразово натякав про бажання покинути "гірників". Ймовірно, цей пост є черговою спробою гравця переконати керівництво Шахтаря відпустити його.

Нагадаємо, Тайсон захищає кольори "гірників" з 2013 року. В поточному сезоні УПЛ хавбек провів 13 матчів, в яких відзначився 7 голами та 9 асистами.

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