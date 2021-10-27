Верес в прошлом году пробился в четвертьфинал Кубка Украины, а в текущем сезоне ровенчане могли повторить историческое достижение. Для этого на луцком Авангарде "народный клуб" должен был переиграть Ворсклу, у которой были большие кадровые проблемы – из-за вспышки коронавируса на скамейке запасных полтавчан осталось всего шесть футболистов (в основном, молодых). Кроме того, Юрий Максимов из-за дисквалификации вынужден был остаться на трибунах.

"Зелено-белые" повторили свой стартовый состав с матча против Шахтера, за исключением одной позиции (травмированного Скляра заменил Пешич). Юрий Вирт, в свою очередь, прибег к широкой ротации. Вместо Когута в ворота встал Кичак, а Солдат, Панасенко и Евгений Пасич остались на "банке". Типичная кубковая история.

Первый тайм начался именно так, как ожидалось – на невысоких скоростях, с большим количеством борьбы и попытками поймать друг друга на контратаке. В таком футболе острее стартовал Верес, который до 20-й минуты упустил два классных момента – сначала Пасичу дали выстрелить в левый нижний угол с центра штрафной (Ризнык парировал), а затем Дахновский немножко не успел на замыкание прострела Геннадия.

Ворскла наказала за расточительность уже на 21-й минуте: Пешич получил мяч в центре и сразу запустил пас в свободную зону на левом полуфланге – Кане, приняв передачу, ворвался на левый край штрафной и пробил мимо Кичака. 0:1!

Полтавчане реализовали свой единственный момент в первом тайме, а вот Верес до перерыва запорол две хорошие возможности. Так, на 29-й минуте Сергийчук мог выйти один на один с голкипером, но нападающий притормозил, дав Кане выбить мяч. На 35-й Михаил мощно выстрелил с правого угла штрафной площадки – Ризнык парировал. В итоге, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе Ворсклы.

Второй тайм ровенчане снова начали активнее полтавчан, однако с обострением все было гораздо хуже. Через 20 минут хозяева имели всего несколько сумбурных ситуаций на окололицах штрафной и выстрел Гегедоша из её пределов – мимо ближней штанги! "Зелено-белые" огрызнулись двумя не очень острыми ударами Рангела, которые взял Кичак. В общем, на поле стало скучно, и лишь шаткий счет и факт игры на вылет придавал матчу какой-то интерес.

Было очевидно, что в случае второго гола ворсклян интрига во встрече исчезнет. К сожалению для Вереса, катастрофа произошла на 67-й минуте: Степанюку дали прорваться левым флангом и подать на линию вратарской, а Пешич довольно неуклюжим ударом головой замкнул навес – мяч медленно опустился в ворота. 0:2! Впрочем, на этом ужас для ровенчан не завершился. Всего через три минуты Дахновский попытался выбить мяч из-под Ризныка после его выхода за пределы штрафной, однако вместо отбора произошел фол – арбитр сразу же показал за него красную карточку. Верес остался в меньшинстве.

После этого прошла серия замен. Ровенчане не сдавались, едва не забив на 79-й минуте в результате классного навеса на дальнюю штангу – Сергийчуку банально не хватило роста для удара. Еще через четыре минуты Ворскла добила Верес: гости заработали угловой, а Яворский спокойно замкнул подачу с него – 0:3. Это был конец.

Махнев на 85-й мог размочить счет шедевральным выстрелом из центра поля за воротничок Ризныку, однако перекладина изменила формальным хозяевам. Кроме того, на 90-й минуте удар Сергийчука из пределов штрафной в дальнюю девятку парировал Ризнык. В компенсированное время Вересу удалось заработать пенальти, который реализовал все тот же Сергийчук, однако сразу за этим раздался финальный свисток. 1:3 – Ворскла в четвертьфинале Кубка!