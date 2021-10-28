Ворскла готовится подписать Будковского, – источник
06:30 - Читати українською
Полтавский клуб планирует усилить атакующее звено экс-форвардом сборной Украины.
Форвард Десны Филипп Будковский может продолжить карьеру в Ворскле, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".
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Контракт 29-летнего нападающего с черниговцами истекает 31 декабря 2021 года и полтавский клуб готов вступить в контакт с игроком и подписать его на правах свободного агента.
Напомним, Будковский перебрался в Десну в январе 2020 года из Зари. В текущем сезоне провел за команду Александра Рябоконя 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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