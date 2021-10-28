"Наразі конкретної розмови на цю тему не було, на контакт зі мною ніхто не виходив. Розмова була влітку, але дуже швидко все закінчилося, оскільки треба було у цьому контексті вирішувати фінансове питання, безкоштовно мене відпускати тоді ніхто не хотів.

Ворскла готується підписати Будківського, – джерело

Чи приваблює мене варіант із Ворсклою? Звісно, ​​чому ні? Команда виборює призові місця, відповідно, цей варіант мені цікавий.

У Десні щодо продовження угоди зі мною ніхто не розмовляв. Мій контракт діє до 31 грудня, хоча, по суті, до останнього туру, адже там уже всі роз'їжджаються у відпустки. Тому буде видно. Поки що я є гравцем Десни. А щодо боргів у клубі... Вони стали трохи меншими, але все одно хорошого мало", – зазначив Будківський у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Будківський перебрався у Десну у січні 2020 року з Зорі. У поточному сезоні провів за команду Олександра Рябоконя 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді