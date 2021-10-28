Будківський прокоментував чутки про перехід у Ворсклу
Нападник Десни Пилип Будківський зізнався, що не проти змінити клуб.
"Наразі конкретної розмови на цю тему не було, на контакт зі мною ніхто не виходив. Розмова була влітку, але дуже швидко все закінчилося, оскільки треба було у цьому контексті вирішувати фінансове питання, безкоштовно мене відпускати тоді ніхто не хотів.
Ворскла готується підписати Будківського, – джерело
Чи приваблює мене варіант із Ворсклою? Звісно, чому ні? Команда виборює призові місця, відповідно, цей варіант мені цікавий.
У Десні щодо продовження угоди зі мною ніхто не розмовляв. Мій контракт діє до 31 грудня, хоча, по суті, до останнього туру, адже там уже всі роз'їжджаються у відпустки. Тому буде видно. Поки що я є гравцем Десни. А щодо боргів у клубі... Вони стали трохи меншими, але все одно хорошого мало", – зазначив Будківський у коментарі Footboom.
Нагадаємо, Будківський перебрався у Десну у січні 2020 року з Зорі. У поточному сезоні провів за команду Олександра Рябоконя 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.
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