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Будковский признался, чего не хватило Десне, чтобы завоевать бронзу УПЛ

15:02 - Читати українською
Будковский признался, чего не хватило Десне, чтобы завоевать бронзу УПЛ
Филипп Будковский (справа) / ФК Десна

Форвард Десны Филипп Будковский подвел итог сезона для черниговского клуба.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

"Конечно, остался осадок от поединка с Зарей. Шанс завоевать бронзовые медали у нас был неплохой, однако Десне немного не хватило. Тем не менее, и четвертое место, думаю, неплохой результат для команды, которая только второй сезон выступает в Премьер-лиге.

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Чего конкретно не хватило Десне на последние матчи? Наверное, всего понемногу: удачи, концентрации, возможно, и морально подсели. Хотя команда в каждом туре выкладывалась по максимуму", – сказал Будковский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в последнем туре Десна сыграла с Зарей вничью (1:1) и заняла, в итоге, четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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Теги
УПЛ Заря Заря Филипп Филипп Будковский Десна Десна Заря - Десна
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