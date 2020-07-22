Будковский признался, чего не хватило Десне, чтобы завоевать бронзу УПЛ

"Конечно, остался осадок от поединка с Зарей. Шанс завоевать бронзовые медали у нас был неплохой, однако Десне немного не хватило. Тем не менее, и четвертое место, думаю, неплохой результат для команды, которая только второй сезон выступает в Премьер-лиге.

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Чего конкретно не хватило Десне на последние матчи? Наверное, всего понемногу: удачи, концентрации, возможно, и морально подсели. Хотя команда в каждом туре выкладывалась по максимуму", – сказал Будковский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в последнем туре Десна сыграла с Зарей вничью (1:1) и заняла, в итоге, четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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