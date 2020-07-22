За победу над Динамо в Десне получили по 100 тыс. грн – за выигрыш над Зарей обещали вдвое больше, – журналист

"В Десне обижались через наш инсайд, что они получили за победу над Динамо каждый по 100 тысяч гривен.

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Знаю, что за победу над Зарей обещали еще больше – почти в два раза больше каждому игроку основы", – сказал Ящук в прграмме "Футбольный формат".

Напомним, в последнем туре Десна сыграла с Зарей вничью (1:1) и заняла, в итоге, четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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