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За победу над Динамо в Десне получили по 100 тыс. грн – за выигрыш над Зарей обещали вдвое больше, – журналист

11:10 - Читати українською
За победу над Динамо в Десне получили по 100 тыс. грн – за выигрыш над Зарей обещали вдвое больше, – журналист
Заря – Десна – 1:1 / ФК Десна

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук рассказал о размере премиальных в черниговском клубе.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

"В Десне обижались через наш инсайд, что они получили за победу над Динамо каждый по 100 тысяч гривен.

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Знаю, что за победу над Зарей обещали еще больше – почти в два раза больше каждому игроку основы", – сказал Ящук в прграмме "Футбольный формат".

Напомним, в последнем туре Десна сыграла с Зарей вничью (1:1) и заняла, в итоге, четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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Видеоновости Заря Заря Десна Десна Заря - Десна футбольные финансы Олег Ящук (журналист)
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