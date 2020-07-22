За победу над Динамо в Десне получили по 100 тыс. грн – за выигрыш над Зарей обещали вдвое больше, – журналист

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Зинченко и возможный трансфер из Манчестер Сити – испанский гранд ответил на слухи о заинтересованности в украинцеИспания — 17:30 5080
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