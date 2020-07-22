Будківський зізнався, чого забракло Десні, аби завоювати бронзу УПЛ

"Звичайно, залишився осад від поєдинку з Зорею. Шанс завоювати бронзові медалі у нас був непоганий, однак Десні трохи не вистачило. Проте, і четверта сходинка, думаю, непоганий результат для команди, яка лише другий сезон виступає у Прем'єр-лізі.

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Чого конкретно не вистачило Десні на останні матчі? Напевно, всього потроху: удачі, концентрації, можливо, і морально підсіли. Хоча команда в кожному турі викладалася по максимуму", – сказав Будківський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, в останньому турі Десна зіграла з Зорею унічию (1:1) і посіла, у підсумку, четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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