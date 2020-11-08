"Я не знаю был там офсайд или нет. Гол зачислили. Пусть разбираются. Сегодня была тяжелая игра. Сами видели поле. Что-то не получалось у нас, где-то получалось в Миная.

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Думаю, игра была до первого гола. Мы забили и на этом игра закончилась. Важная победа для нас, много сил отдали на таком поле. Будем готовиться к следующим играм", – сказал Будковский в эфире Футбол News.

Заметим, Филипп отличился мячом из офсайда и принес победу Десне в непростом матче с Минаем. Гол засчитал главный арбитр Роман Блавацкий – это был его судейский дебют в УПЛ.

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